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Inter, non ci sarà spazio per Massolin? Da Firenze: Fiorentina pronta a inserirsi
Il centrocampista francese, acquistato a gennaio dai nerazzurri e lasciato in prestito al Modena, potrebbe non rimanere a Milano
Acquistato a gennaio e lasciato in prestito al Modena fino al termine della stagione, Yanis Massolin si sta allenando duramente per farsi trovare pronto per l'inizio del ritiro estivo con l'Inter. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe non essere a Milano, dove troverà una concorrenza folta e di altissimo livello.
Per questo motivo diversi club sono pronti a farsi avanti: tra questi, secondo fiorentinauno.com, c'è la Fiorentina, che sta cercando rinforzi giovani e talentuosi da inserire in rosa.
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