Il centrocampista francese, acquistato a gennaio dai nerazzurri e lasciato in prestito al Modena, potrebbe non rimanere a Milano

Acquistato a gennaio e lasciato in prestito al Modena fino al termine della stagione, Yanis Massolin si sta allenando duramente per farsi trovare pronto per l'inizio del ritiro estivo con l'Inter. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe non essere a Milano, dove troverà una concorrenza folta e di altissimo livello.