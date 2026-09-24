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Intervenuto in collegamento con Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è tornato così sul vergognoso gesto della curva Juve nel minuto di silenzio a Sandro Mazzola domenica sera.

"Il gesto di quel gruppo di tifosi della Juve è inqualificabile e aberrante: a me fa schifo, mettiamola così. E' un gesto che a me fa schifo: se a voi non fa schifo, a me sì, ognuno la vede a modo suo.

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Ma non perché si parla di un grande campione, ma di un uomo che è morto: e se tu gli manchi di rispetto, non sei una persona e non meriti nessun rispetto da parte mia. Non stiamo pesando uno striscione: queste manifestazioni dimostrano che c'è gente ignorante".