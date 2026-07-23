L'Inter e Yann Bisseck sono vicini a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto del difensore tedesco

Marco Macca
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L'Inter e Yann Bisseck sono vicini a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto del difensore tedesco.

Inter Bisseck
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A riferirlo è Orazio Accomando di Sport Mediaset, secondo cui ci sarebbero stati dei passi avanti anche per il prolungamento di Carlos Augusto:

Due italiane su Carlos Augusto
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"Esclusiva: Inter, ad un passo il rinnovo di Yann Bisseck. Il difensore tedesco prolungherà il suo contratto fino al 2031. Passi avanti per il rinnovo di Carlos Augusto fino al 2030. Contatti costanti e intesa vicina".

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