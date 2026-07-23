L'Inter e Yann Bisseck sono vicini a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto del difensore tedesco
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiL'Inter e Yann Bisseck sono vicini a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto del difensore tedesco.
A riferirlo è Orazio Accomando di Sport Mediaset, secondo cui ci sarebbero stati dei passi avanti anche per il prolungamento di Carlos Augusto:
"Esclusiva: Inter, ad un passo il rinnovo di Yann Bisseck. Il difensore tedesco prolungherà il suo contratto fino al 2031. Passi avanti per il rinnovo di Carlos Augusto fino al 2030. Contatti costanti e intesa vicina".
Esclusiva: Inter, ad un passo il rinnovo di Yann Bisseck. Il difensore tedesco prolungherà il suo contratto fino al 2031. Passi avanti per il rinnovo di Carlos Augusto fino al 2030. Contatti costanti e intesa vicina.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) July 23, 2026
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