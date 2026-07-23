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, giornalista e commentatore, ha parlato così del mercato dell'Inter e del mancato arrivo sin qui dell'esterno: "Per l'Inter il problema principale è che deve coprire il buco a destra. E' vero che l'anno scorso ha vinto il campionato e Dumfries non c'è stato quasi mai: mi riesce difficile immaginare di nuovo Luis Henrique titolare.

Spence secondo me sarebbe un ottimo rinforzo, è un giocatore che mi piace molto perché è rapido e salta l'uomo. Secondo me il Tottenham lo lascia andare via perché forse è troppo offensivo per giocare a quattro: ma se ti rivolgi ad un club inglese, sono molto cari.

E poi c'è l'ipotesi Diouf: giocatore per me molto sottovalutato in Italia, è potenzialmente fortissimo. Ha la forza e la corsa per fare quel ruolo".