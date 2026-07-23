Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore, ha parlato così del mercato dell'Inter e del mancato arrivo sin qui dell'esterno
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Il mio ruolo? Gioco dove vuole il mister. Voglio far bene"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiMaurizio Compagnoni, giornalista e commentatore, ha parlato così del mercato dell'Inter e del mancato arrivo sin qui dell'esterno: "Per l'Inter il problema principale è che deve coprire il buco a destra. E' vero che l'anno scorso ha vinto il campionato e Dumfries non c'è stato quasi mai: mi riesce difficile immaginare di nuovo Luis Henrique titolare.
Spence secondo me sarebbe un ottimo rinforzo, è un giocatore che mi piace molto perché è rapido e salta l'uomo. Secondo me il Tottenham lo lascia andare via perché forse è troppo offensivo per giocare a quattro: ma se ti rivolgi ad un club inglese, sono molto cari.
E poi c'è l'ipotesi Diouf: giocatore per me molto sottovalutato in Italia, è potenzialmente fortissimo. Ha la forza e la corsa per fare quel ruolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Mercato Inter
Sportitalia - Romero? Il suo entourage parla e avvisa perché spera che si muova...
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Ultima ora
Palestra: "Ecco perché ho scelto il Chelsea. È stata una grande decisione. Il mio sogno era..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti