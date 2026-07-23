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Matteo Lavelli, aggregato alla prima squadra dell'Inter nel ritiro in Germania, ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Fcinter1908:

Che fotografia fai del percorso che hai fatto finora?Il percorso è ancora lungo, non siamo neanche all'inizio. Spero di continuare con questa maglia, però ad oggi non so ancora tanto sul mio futuro.

Sei entrato al posto di Thuram nella partita contro il Bologna a gennaio. Cosa hai imparato osservando attaccanti come lui e gli altri compagni?Ho ancora tantissimo da imparare. C'è davvero tanto da apprendere da questi giocatori e posso solo guardarli in allenamento e in partita, cercando di prendere spunto da loro.

Hai sempre detto di essere grato a Cristian Chivu per il tuo esordio a San Siro. In questo ritiro cosa ti sta trasmettendo?Ci dà sempre consigli in allenamento e sta cercando di gestire al meglio tutti noi giocatori. Davanti siamo tre giovani più Pio e lui è molto bravo a gestirci. Anche nell'ultima amichevole ha cercato di dare minutaggio a tutti.

Tornare a San Siro con la maglia dell'Inter è stato un sogno. Qual è il prossimo obiettivo e chi è il tuo idolo?Il mio idolo è Cristiano Ronaldo. L'ho già detto perché prendo spunto da lui soprattutto per la professionalità fuori dal campo. Non ho ancora un obiettivo preciso, spero semplicemente di raggiungerne il più possibile.

Quanto ti sta aiutando Pio Esposito e com'è il rapporto con gli altri italiani del gruppo?Il rapporto con gli altri italiani è molto simile a quello che ho con Pio, anche se la vicinanza d'età ci aiuta a comunicare meglio. Pio mi dà tanti consigli durante gli allenamenti, soprattutto sui movimenti. Non ci sono state grandi chiacchierate, ma i suoi suggerimenti sono davvero importanti.

Nel 3-5-2 pensi di riuscire a esprimere al meglio le tue caratteristiche?Riesco ad adattarmi un po' a tutti i moduli, anche se dovessi giocare da unica punta. Però credo di rendere al meglio con accanto un attaccante più rapido e meno strutturato fisicamente, perché insieme possiamo fare grandi cose.