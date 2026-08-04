GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiSono ore calde per il mercato dell'Inter: il club nerazzurro è al lavoro per completare la rosa e regalare a Chivu i colpi che gli servono per la prossima stagione.

Come spiega SportMediaset, c'è stato un sondaggio concreto per Nico Gonzalez, ma come risulta lato dei due club, al momento è un'operazione complicata: la Juve vuole solo un titolo definitivo ma al momento non ci sono offerte.

Getty Images

L'Inter ha sondato anche Diaby ma il Bayer Leverkusen attacca forte per lui: l'Inter è vigile sugli esterni e un colpo lì si farà. Romero è una trattativa che resta calda ma a fuoco lento: manca ancora qualcosa per l'accordo col giocatore.