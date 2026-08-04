Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha confrontato così due giocatori appena sbarcati nel campionato italiano

Redazione1908
PHOTO-2026-07-30-13-11-19

VIDEO FCIN1908 / Inter, visite terminate al Coni per Stones: nel pomeriggio la firma

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha confrontato così due giocatori appena sbarcati nel campionato italiano. E il riferimento è subito al mercato dell'Inter e all'ultimo arrivato in casa nerazzurra: CONTINUA A LEGGERE

Sabatini si espone su Bastoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti