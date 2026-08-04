Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha confrontato così due giocatori appena sbarcati nel campionato italiano
VIDEO FCIN1908 / Inter, visite terminate al Coni per Stones: nel pomeriggio la firma
Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha confrontato così due giocatori appena sbarcati nel campionato italiano. E il riferimento è subito al mercato dell'Inter e all'ultimo arrivato in casa nerazzurra: CONTINUA A LEGGERE
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