Il nome di Cuti Romero è in cima ai pensieri dell'Inter. Il club nerazzurro si starebbe concentrando sul difensore del Tottenham reduce dal secondo posto ai Mondiali con l'Argentina. Il calciatore, ex di Genoa e Atalanta, potrebbe quindi tornare a giocare in Serie A. Secondo quanto riporta SportMediaset effettivamente il club nerazzurro continua a lavorare sul calciatore.

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"Contatti continui anche in queste ore tra tutte le parti coinvolte per provare a chiudere a 40M. Trattativa nel vivo", ha spiegato in un post su X il giornalista di SportMediaset, Orazio Accomando. L'argentino resta il preferito per il ruolo di centrale difensivo. L'Inter è chiamata a sostituire i giocatori che sono usciti in quel ruolo, Acerbi e de Vrij. Con l'arrivo di Romero la triade là dietro sarebbe formata proprio da lui Bastoni e Akanji. Con Bisseck considerato co-titolare perché le gare da giocare sono tante. E al tedesco l'Inter vuole rinnovare il contratto.

Conferme sull'argentino sono arrivate anche da Piero Ausilio: «C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo». I tifosi nerazzurri aspettano il primo colpo dell'estate.

(Fonte: SM)