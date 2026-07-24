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Il difensore del Tottenham Romero è diventato il primo obiettivo del mercato dell'Inter. Gli Spurs hanno deciso di metterlo sul mercato, ma non sarò semplice trovare un accordo:

Romero obiettivo numero uno, possiamo confermare che ci sono stati contatti diretti tra le parti, tra l'entourage di Romero e la dirigenza dell'Inter, che è interessata in maniera forte al centrale argentino. Qual è la forza dell'Inter in questo momento? Quella dell'apertura del giocatore, che tra l'altro batte il pugno nei confronti del Tottenham, che ha aperto alla cessione, il difensore ha chiesto la cessione e gli è stata in qualche modo promessa. Il Tottenham chiede una cifra vicina ai 50 milioni di euro, ma Romero spinge per andare e potrebbe andare anche per una cifra decisamente più bassa, sui 35-40 milioni di euro. Romero è un giocatore che andrebbe ad aumentare ulteriormente il tasso tecnico e di esperienza della difesa dell'Inter.