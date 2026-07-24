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Dell'affare Romero e della trattativa, ormai sfumata, per Spence ha parlato durante Cronache Mondiali il giornalista Fabrizio Biasin:

Romero piace davvero così tanto? Ma certo che piace, certamente piace. Piace a me, piace a mia cugina, piace a mio zio, costa 50 milioni. Perché andare a incastrarsi in queste trattative che alla fine non ti portano da nessuna parte? Tante cose le fanno anche i comunicatori. Io di Romero non scrivo niente. Certo che ci piace Romero, ma non scrivo niente perché in questo momento non c'è nulla. Magari ad agosto vediamo. Rispetto a questo tipo di comunicazione c'è una corsa a dire: Romero-Inter trattativa in corso, e quindi si creano delle illusioni che poi sono illusioni. Io capisco perfettamente come funzionano le cose.

Spence, certo che piaceva Spence. Ma un conto è dire: buonasera, Spence ci piace, quanto costa? Quaranta. Un conto dire, stanno lavorando, è quasi fatta per Spence, perché non è vero, non è così. Purtroppo ti possono piacere determinati giocatori, ma andare a prenderli in questo momento in Premier non è facile. Siamo agli ultimi giorni di luglio e siamo tutti fermi, siamo tutti fermi. Perché poi, come è successo negli ultimi X anni, ad agosto esiste un altro mercato, dove per un incastri di qualche genere magari ti capita anche il super giocatore, però devi aspettare".