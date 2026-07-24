Il punto di Romano sulla trattativa per portare Romero all’Inter

Andrea Della Sala
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Della ricerca del difensore e dell’obiettivo Romero ha dato un ulteriore aggiornamento Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Romero

Su Chalobah Inter ha fatto le sue valutazioni, ha parlato con gli agenti del giocatore, aveva l’ok del giocatore ma l’Inter non ha mai chiuso l’operazione. Col Chelsea ufficialmente non si è mai messa in contatto. Per questo il Chelsea ha continuato a considerare il giocatore in vendita. Inter su Chalobah è sparita da due settimane, come per Solet a giugno ha fatto lo stesso per Chalobah a luglio: ha fatto delle valutazioni e ha scelto di non procedere anche perché i fari sono completamente puntati su Romero. Ci sta lavorando in maniera forte e convinto, iInter ha avuto contatti col Tottenham, il discorso è già partito, i due club stanno parlando e il Tottenham apre alla sua uscita. C’è disponibilità a parlare con l’Inter, bisogna capire a livello di cifre: Romero lo scorso anno ha firmato con uno stipendio importante. Nella serata di ieri iniziata la trattativa col giocatore.

romero primo obiettivo inter

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