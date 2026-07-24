Della ricerca del difensore e dell’obiettivo Romero ha dato un ulteriore aggiornamento Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Su Chalobah Inter ha fatto le sue valutazioni, ha parlato con gli agenti del giocatore, aveva l’ok del giocatore ma l’Inter non ha mai chiuso l’operazione. Col Chelsea ufficialmente non si è mai messa in contatto. Per questo il Chelsea ha continuato a considerare il giocatore in vendita. Inter su Chalobah è sparita da due settimane, come per Solet a giugno ha fatto lo stesso per Chalobah a luglio: ha fatto delle valutazioni e ha scelto di non procedere anche perché i fari sono completamente puntati su Romero. Ci sta lavorando in maniera forte e convinto, iInter ha avuto contatti col Tottenham, il discorso è già partito, i due club stanno parlando e il Tottenham apre alla sua uscita. C’è disponibilità a parlare con l’Inter, bisogna capire a livello di cifre: Romero lo scorso anno ha firmato con uno stipendio importante. Nella serata di ieri iniziata la trattativa col giocatore.