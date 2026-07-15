GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Per l'Inter continua la ricerca del sostituto di Denzel Dumfries. Dopo aver visto sfumare Palestra e saltare l'affare con il Saint-Gilloise per Khalaili, il profilo che il club nerazzurro segue con maggiore attenzione è quello di Djed Spence. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la richiesta del Tottenham è alta (più di 35 milioni).

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Contro l'Argentina stato uno dei migliori in campo e il club inglese farà leva su queste prestazioni così positive al Mondiale per tenere l'asticella ancora più alta. È un'operazione complessa, ci vorrà tempo per cercare di far venire incontro le due parti.

(Sky Sport)