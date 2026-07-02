Dall'Inghilterra nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione secondo la quale il Chelsea avrebbe pagato circa 50 milioni di euro Marco Palestra: ecco le vere cifre

Dall'Inghilterra nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione secondo la quale il Chelsea avrebbe pagato circa 50 milioni di euro Marco Palestra soffiandolo all'Inter.

Ma le cifre dell'operazione sono molto più alte, come racconta oggi il Corriere di Bergamo: "Il Chelsea ha convinto l’Atalanta, sorpassando l’Inter ferma a quota 45 milioni, con un’operazione da 57 milioni di euro più 3 milioni di bonus, per un valore totale di 60 milioni, più il 10% sulla futura rivendita .

Palestra ha firmato un contratto di sei anni, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2033, e percepirà un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti all’anno, cifra destinata a crescere attraverso bonus legati a rendimento e risultati di squadra".