FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, altro che 50 milioni: ecco la vera cifra con cui il Chelsea ha comprato Palestra

calciomercato

Mercato, altro che 50 milioni: ecco la vera cifra con cui il Chelsea ha comprato Palestra

Mercato, altro che 50 milioni: ecco la vera cifra con cui il Chelsea ha comprato Palestra - immagine 1
Dall'Inghilterra nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione secondo la quale il Chelsea avrebbe pagato circa 50 milioni di euro Marco Palestra: ecco le vere cifre
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Dall'Inghilterra nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione secondo la quale il Chelsea avrebbe pagato circa 50 milioni di euro Marco Palestra soffiandolo all'Inter.

Mercato, altro che 50 milioni: ecco la vera cifra con cui il Chelsea ha comprato Palestra- immagine 2

Ma le cifre dell'operazione sono molto più alte, come racconta oggi il Corriere di Bergamo: "Il Chelsea ha convinto l’Atalanta, sorpassando l’Inter ferma a quota 45 milioni, con un’operazione da 57 milioni di euro più 3 milioni di bonus, per un valore totale di 60 milioni, più il 10% sulla futura rivendita.

Mercato, altro che 50 milioni: ecco la vera cifra con cui il Chelsea ha comprato Palestra- immagine 3

Palestra ha firmato un contratto di sei anni, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2033, e percepirà un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti all’anno, cifra destinata a crescere attraverso bonus legati a rendimento e risultati di squadra".

Leggi anche
Repubblica – Clamoroso Lotito, rifiuta offerta per Provedel e alza il prezzo: Inter vira...
Romano – Inter, un nome da depennare: discorso completamente congelato

© RIPRODUZIONE RISERVATA