L'aggiornamento su uno dei tanti nomi accostati al club nerazzurro che non sembra essere ancora nel mirino di Piero Ausilio

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 12:02)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra piste concrete e suggestioni, l'Inter lavora in questi giorni per mettere a segno i suoi colpi. Piero Ausilio ha chiarito già in quel di Rimini che la strategia del mercato nerazzurro è cambiata in corso d'opera. Attraverso alcuni confronti interni si prova quindi a tracciare una nuova linea da seguire, ottimizzando il più possibile i tempi, per essere pronti in vista dell'inizio ufficiale della stagione che sarà intorno alla metà di luglio.

Sono diversi i nomi a cui sta lavorando, in questo senso, la dirigenza nerazzurra. C'è tanto da fare, soprattutto in difesa. Due sono le pedine che Ausilio ha intenzione di portare a Milano, per sopperire agli addii a parametro zero sia di Stefan De Vrij che di Francesco Acerbi. Per questo motivo gli accostamenti non mancano. C'è un nome però che, secondo Fabrizio Romano, va tolto completamente dalla lista della spesa del direttore sportivo nerazzurro.

Si tratta di un calciatore che è stato nel mirino per diversi giorni. Per il quale c'è stato anche un incontro di mercato tra club, ma che non è mai diventata una trattativa in chiusura. "I nerazzurri dovranno fare due operazioni, dalla lista va completamente depennato Solet, il discorso congelato", ha spiegato Fabrizio Romano nel suo ultimo video. Bisogna quindi guardare oltre.