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calciomercato
Romano: “Ecco la verità su Paz, Como e Real: due settimane fa Nico è andato da Mourinho e…”
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Nico Pazdopo le voci di oggi: "La situazione di Nico Paz non è cambiata da una decina di giorni: il Como da due settimane sa che il giocatore è andato da Mourinho per dirgli di voler restare al Como.
Non significa dire no al Real, anche perché lui ha già firmato un contratto con loro: ma ha indicato la sua volontà di continuare al Como. Da qui l'ottimismo del Como: il Real ha però detto che piuttosto che lasciarlo un altro anno con la stessa formula, di acquistarlo subito e che avrebbe poi aumentato la recompra riformulando l'operazione.
Il Como non vuole però riformularla, c'è già un contratto: ci possono essere momenti di tensione, ma non si risolverà nel weekend. La settimana prossima ci saranno nuovi contatti: il Real è totalmente padrone del destino di Nico Paz, aspettando che i due club si parlino".
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