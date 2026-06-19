Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Nico Paz dopo le voci di oggi : "La situazione di Nico Paz non è cambiata da una decina di giorni: il Como da due settimane sa che il giocatore è andato da Mourinho per dirgli di voler restare al Como.

Non significa dire no al Real, anche perché lui ha già firmato un contratto con loro: ma ha indicato la sua volontà di continuare al Como. Da qui l'ottimismo del Como: il Real ha però detto che piuttosto che lasciarlo un altro anno con la stessa formula, di acquistarlo subito e che avrebbe poi aumentato la recompra riformulando l'operazione.