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Romano: “Ecco la verità su Paz, Como e Real: due settimane fa Nico è andato da Mourinho e…”

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Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Nico Paz dopo le voci di oggi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Nico Pazdopo le voci di oggi: "La situazione di Nico Paz non è cambiata da una decina di giorni: il Como da due settimane sa che il giocatore è andato da Mourinho per dirgli di voler restare al Como.

Romano: “Ecco la verità su Paz, Como e Real: due settimane fa Nico è andato da Mourinho e…”- immagine 2

Non significa dire no al Real, anche perché lui ha già firmato un contratto con loro: ma ha indicato la sua volontà di continuare al Como. Da qui l'ottimismo del Como: il Real ha però detto che piuttosto che lasciarlo un altro anno con la stessa formula, di acquistarlo subito e che avrebbe poi aumentato la recompra riformulando l'operazione.

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Il Como non vuole però riformularla, c'è già un contratto: ci possono essere momenti di tensione, ma non si risolverà nel weekend. La settimana prossima ci saranno nuovi contatti: il Real è totalmente padrone del destino di Nico Paz, aspettando che i due club si parlino".

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