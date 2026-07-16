Prosegue la ricerca dell'Inter del difensore centrale dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij a fine contratto
Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiProsegue la ricerca dell'Inter del difensore centrale dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij a fine contratto. Come segnala oggi il Corriere dello Sport, "Ormai Chalobah è un obiettivo tramontato per l’Inter, causa costi eccessivi.
Attenzione a Lucumi, adesso che la clausola di uscita è scaduta. Sul colombiano c’è anche la Juve.
L’inconveniente, nel suo caso, è essere mancino, visto che il club nerazzurro cerca un centrale di piede destro. Peraltro, gli innesti là dietro dovrebbero essere due, ma un’eventuale permanenza di Pavard potrebbe ridurre la necessità ad uno solo".
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