Si prospetta una rivoluzione in casa Inter in estate: i giocatori a scadenza di contratto andranno via e anche quelli fuori dal progetto dovrebbero lasciare Milano. Un'incognita è rappresentata da Josep Martinez: il club nerazzurro sembra avere altri progetti per la porta e non la sua promozione a primo, come spiega oggi il Corriere dello Sport.
calciomercato
Mercato Inter, il Corsport fa un nome a sorpresa che potrebbe liberare l’armadietto a fine stagione
"Se tutto fosse andato secondo i piani del club, che fino a un certo momento sembravano essere anche quelli di Chivu, il primo candidato a raccogliere l’eredità dello svizzero sarebbe stato Josep Martinez. Ma la realtà al momento è ben diversa. Lo spagnolo, che in verità quando chiamato in causa non ha mai commesso errori particolari, non è riuscito a garantirsi una continuità tale da mettere in discussione le gerarchie a stagione in corso.
Non solo, considerando che da settimane ormai il club nerazzurro ha cominciato il giro d’orizzonti alla ricerca di un altro portiere, sembra non avere alcuna chance di essere considerato in lizza per colmare il vuoto che lascerà Sommer. Si capirà più avanti, in base a eventuali offerte e alla voglia di mettersi in discussione altrove, se a quel punto si libererà ad Appiano Gentile anche il suo armadietto", si legge.
