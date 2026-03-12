Si prospetta una rivoluzione in casa Inter in estate: i giocatori a scadenza di contratto andranno via e anche quelli fuori dal progetto dovrebbero lasciare Milano. Un'incognita è rappresentata da Josep Martinez : il club nerazzurro sembra avere altri progetti per la porta e non la sua promozione a primo, come spiega oggi il Corriere dello Sport.

"Se tutto fosse andato secondo i piani del club, che fino a un certo momento sembravano essere anche quelli di Chivu, il primo candidato a raccogliere l’eredità dello svizzero sarebbe stato Josep Martinez. Ma la realtà al momento è ben diversa. Lo spagnolo, che in verità quando chiamato in causa non ha mai commesso errori particolari, non è riuscito a garantirsi una continuità tale da mettere in discussione le gerarchie a stagione in corso.