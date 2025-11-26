Il quotidiano ha fatto il nome del francese come ipotesi per il futuro della porta dell'Inter e anche oggi conferma l'interesse

Marco Astori Redattore 26 novembre - 09:49

"Stavolta non finirà come con Calhanoglu, sibillano alle latitudini di Milanello". Apre così il focus del Corriere della Sera sul futuro di Mike Maignan. Il quotidiano ha fatto il nome del francese come ipotesi per il futuro della porta dell'Inter e anche oggi conferma l'interesse dei nerazzurri nei suoi confronti. Ma a Casa Milan proveranno a fare di tutto perché questo non avvenga.

Si legge: "Il regista turco è stato l’ultimo giocatore a lasciare il Diavolo per trasferirsi alla Pinetina, fisicamente a 20 km di distanza. Persino in Viale della Liberazione hanno fatto un pensierino per il francese, inserendo il suo nome nella shortlist dei papabili per il post Sommer. È ovvio che i nerazzurri abbiano studiato con attenzione il dossier, considerando che Mike è in scadenza e i colloqui con il Diavolo sono sospesi da febbraio.

Come mai? In un primo momento l’entourage del portiere aveva raggiunto con i dirigenti del Diavolo un’intesa per allungare la permanenza a Milano fino al 2028 con uno stipendio da 5,5 milioni. Poi i risultati deficitari della squadra e lo spettro dell’assenza dall’Europa spinsero il Milan a rivedere al ribasso la proposta causando la stizza di Mike e il desiderio di fuga in Premier. Ma l’arrivo di Max ha riscritto il destino. Ora al quarto piano di Casa Milan sono pronti a sedersi di nuovo al tavolo per affrontare il nodo rinnovo. Allegri ancora una volta proverà a essere il più seducente dei persuasori".