L'Inter cerca un esterno da regalare il prima possibile a Cristian Chivu, ma non soltanto: ecco le ultimissime da Sky Sport.

Alessandro Cosattini
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L'Inter cerca un esterno da regalare il prima possibile a Cristian Chivu, ma non soltanto: ecco le ultimissime da Sky Sport sulle strategie dei dirigenti nerazzurri.

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Inter, i due nomi caldi in fascia

Queste le parole di Luca Marchetti: "All'Inter un esterno destro arriverà certamente. Poi magari avrà caratteristiche diverse da Dumfries e Palestra per dire. Abbiamo parlato di Moussa Diaby e dell’idea Nico Gonzalez ma non ci sono stati contatti diretti con la Juventus. Sono più attaccanti che centrocampisti, alla squadra serve questo: lo scardinare le difese chiuse quando le partite sono bloccate.
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La verità su Pavard e la strategia per Jones

Poi se partono Asllani e Frattesi, l’Inter è pronta ad andare su Curtis Jones. Se Benjamin Pavard dovesse andare via, l’Inter andrebbe sul Cuti Romero. Ma Pavard sta facendo un bel pre-campionato e inoltre ci raccontano non ci sia questo problema tra lui e lo spogliatoio di cui si parlava. Non c’è un’urgenza in questo senso", ha spiegato.

(Fonte: SS24)

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