Si tratta di un prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto nel caso in cui si realizzino due condizioni non contemporanee. Ma quali sono?
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
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Continui passi in avanti per la cessione di Davide Frattesi alla Lazio: l'Inter è al lavoro coi biancocelesti per chiudere l'operazione in queste ore.
Si tratta di un'operazione in prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto nel caso in cui si realizzino due condizioni non contemporanee. Ma quali sono?
Secondo Sky, una riguarda le presenze del calciatore, l'altra la posizione finale della Lazio in classifica. Se arrivasse almeno decima scatterà l'obbligo di riscatto. L'Inter manterrà il 50% sulla plusvalenza della futura rivendita del centrocampista più 3/4 milioni di bonus.
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