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E' un Lautaro Martinez visibilmente commosso, quello che si è presentato ai microfoni di DAZN dopo il gol che ha spedito l'Argentina di Scaloni nella finale del Mondiale, che domenica sera giocherà contro la Spagna. Ecco le parole dell'attaccante dell'Inter dopo la vittoria contro l'Inghilterra:

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"La prima volta che mio padre mi ha regalato un paio di scarpe, sognavo questo gol. Dal giorno in cui sono andato al Racing... Questo vale più di un gol, più di una finale. Ci sono i miei figli qui, mi hanno dato la vita. Mi godo tutto questo: i miei figli, tutto, mi godo la vita. Ho detto a Medina: 'Entro e segno e vinceremo'. Ci credevo".

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"Enzo ha fatto un gran gol. Stiamo dimostrando di che pasta siamo fatti. Loro, dopo averci pressati per 60', si sono abbassati e questo ci ha dato tranquillità nel muovere e gestire la palla. E ora siamo in un'altra finale".

(Fonte: DAZN)