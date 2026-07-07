Marcelo Brozovic ha salutato l'Al Nassr : è scaduto il contratto del centrocampista croato, che quindi lascerà il club saudita. Ma quale futuro per lui? Ne parla Fabrizio Romano su YouTube.

"Brozovic ha confermato all'Al Nassr di non rinnovare ed è libero sul mercato: si è messo sul mercato. Al momento non mi risulta che qualcuno abbia proposto la suggestione Inter visto che non arriva Nico Paz: non mi risulta nulla di tutto ciò .

Poi sono tutti discorsi prematuri: non sta trattando con club italiani, ma valuterà proposte. Ad oggi è più una suggestione rivederlo in Italia: posso dirvi che un ritorno in Italia non gli dispiacerebbe, ma oggi contatti concreti e reali non sono partiti".