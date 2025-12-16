C'è attesa per capire come si evolverà la questione legata all'infortunio di Denzel Dumfries: oggi verrà presa la decisione in merito all'eventuale intervento chirurgico alla caviglia per l'esterno olandese.
Tuttosport risolve tutti i dubbi in merito alla cifra che il club potrà spendere a gennaio: ecco la cifra che ha a disposizione l'Inter
Intanto, però, l'Inter non vuole farsi trovare impreparata: in caso di operazione, i tempi di recupero dell'ex PSV non saranno brevi e andrà dunque cercata una pedina sul mercato per sopperire alla sua assenza.
Si fanno diversi nomi: da Brooke Norton-Cuffy e Idrissa Touré al sogno complicato Marco Palestra. Intanto, però, Tuttosport risolve tutti i dubbi in merito alla cifra che il club potrà spendere a gennaio: sul mercato potranno essere messi 25 milioni di euro.
