Si va verso l'operazione in casa Inter per Denzel Dumfries: in caso di intervento chirurgico, il club dovrà tutelarsi sul mercato trovando un eventuale sostituto lì a destra. Ecco i nomi in lista secondo Tuttosport.
Qualora l’Inter dovesse decidere di andare sul mercato, risulta difficile pensare che in lista non possano esserci questi nomi
"Qualora l’Inter dovesse decidere di andare sul mercato, risulta difficile pensare che in lista non possano esserci i nomi di Brooke Norton-Cuffy, ammirato proprio domenica sera al Ferraris e Idrissa Touré del Pisa, club con cui i rapporti sono ottimi.
In cima ai desideri ci sarebbe però senza dubbio Marco Palestra che l’Atalanta ha prestato al Cagliari: alla luce dell’affare Zalewski e soprattutto dei 25 milioni che l’Inter può spendere, difficile pensare che non venga fatto un tentativo con i Percassi per assicurarsi quello che potrebbe anche diventare il sostituto di Dumfries".
