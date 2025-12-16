"Qualora l’Inter dovesse decidere di andare sul mercato, risulta difficile pensare che in lista non possano esserci i nomi di Brooke Norton-Cuffy , ammirato proprio domenica sera al Ferraris e Idrissa Touré del Pisa, club con cui i rapporti sono ottimi.

In cima ai desideri ci sarebbe però senza dubbio Marco Palestra che l’Atalanta ha prestato al Cagliari: alla luce dell’affare Zalewski e soprattutto dei 25 milioni che l’Inter può spendere, difficile pensare che non venga fatto un tentativo con i Percassi per assicurarsi quello che potrebbe anche diventare il sostituto di Dumfries".