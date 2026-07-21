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Dopo le vicende Palestra e Khalaili, la ricerca dell'esterno, in casa Inter, si è complicata. Spence ha costi molto alti e gli altri nomi in questo momento sono defilati. Ecco perché, secondo quanto scrive Enzo Bucchioni su TMW, la strategia del club nerazzurro potrebbe anche cambiare:

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"Economicamente però anche l’Inter fa fatica, le vicende recenti lo dimostrano. Sull’esterno destro si sta prendendo tempo, la soluzione Spence è troppo onerosa, i mondiali hanno fatto alzare il livello delle richieste del Tottenham, i trenta milioni stanziati non bastano più. E allora l’Inter sta ragionando su una scelta diversa, puntare tutto su un centrale difensivo di altissimo livello che si chiama Romero, campione del mondo, marcatore straordinario, che già conosce il nostro campionato".

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"I cinquanta milioni autorizzati da Oaktree per Palestra stanno andando verso l’argentino, il Tottenham è pronto a trattare. Per l’esterno si aspetta una soluzione o un’idea nuova. In attesa delle uscite (Frattesi) per recuperare risorse, Ausilio tiene sempre caldo Jones con il quale l’Inter ha già l’intesa, è il Liverpool che per ora non molla".

(Fonte: TMW)