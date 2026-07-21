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Cristian Chivu aspetta rinforzi importanti per la sua Inter 26/27. In particolare, sono queste le priorità per migliorare la rosa e i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per accontentarlo il prima possibile.

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Ne ha parlato così Andrea Paventi a Sky Sport: “L’Inter lavora tanto, sulla conoscenza del gruppo, ci sono tanti giovani, l’allenatore è molto convinto, il mercato è in essere. Agosto sarà importante sul mercato, in entrata e in uscita. Si lavora, c’è il direttore sportivo Ausilio, arriverà anche Marotta. Chivu vuole essere rassicurato, aspetta 2/3 tasselli fondamentali in vista della nuova stagione.

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C’è la necessità di rinforzarlo il gruppo, a destra c’è la carenza dopo l’addio di Dumfries, in difesa si cerca un giocatore forte e veloce che agisca sull’uomo e Chivu rimane molto ancorato all’idea di mettere un centrocampista forte tipo Jones. I lavori in corso ci sono, è ancora lunga la sessione di mercato”, ha spiegato.

(Fonte: SS24)