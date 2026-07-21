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A TUTTO BARELLA

Nicolò Barella si racconta alla Gazzetta dello Sport. Tra passato, presente e futuro, il centrocampista dell'Inter parla del suo momento e anche di diversi compagni di squadra direttamente dal ritiro in Germania.

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Che cosa vi sta chiedendo Chivu? "Di migliorarci ancora di più rispetto all’anno scorso. Vogliamo riprendere come abbiamo finito, quindi giocando il nostro miglior calcio. È un ritiro intenso. C’è chi lo vive meglio, chi si stanca un po’ di più, chi ha bisogno di più tempo per trovare la condizione perfetta".

E a lei in particolare? "Di dare una mano alla squadra con le mie caratteristiche. Ora che manca Lauti, che avevo sentito prima della finale, anche di farmi sentire un po’ di più, di fare un po’ il capitano. Dal primo giorno che il mister è arrivato mi ha sempre dato fiducia e trattato in una maniera incredibile".

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