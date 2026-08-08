VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Altra gara da titolare oggi contro la Juve per Benjamin Pavard: il difensore è tornato dal prestito al Marsiglia e sta trovando spazio all'Inter nonostante resti in uscita.

Getty Images

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "la sua situazione è semplice: se l'Inter dovesse prendere un altro difensore, andrà via. Se dovesse saltare, potrebbe anche rimanere.

Getty Images

Lo stipendio non aiuta, per questo l'Inter vorrebbe venderlo. Si sono fatte avanti Benfica e Galatasaray: l'Inter spera di ottenerci 10-12 milioni ma non è facile".