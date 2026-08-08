Altra gara da titolare oggi per Benjamin Pavard: il difensore è tornato dal prestito al Marsiglia e sta trovando spazio all'Inter nonostante resti in uscita

Marco Astori
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Altra gara da titolare oggi contro la Juve per Benjamin Pavard: il difensore è tornato dal prestito al Marsiglia e sta trovando spazio all'Inter nonostante resti in uscita.

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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "la sua situazione è semplice: se l'Inter dovesse prendere un altro difensore, andrà via. Se dovesse saltare, potrebbe anche rimanere.

Pavard
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Lo stipendio non aiuta, per questo l'Inter vorrebbe venderlo. Si sono fatte avanti Benfica e Galatasaray: l'Inter spera di ottenerci 10-12 milioni ma non è facile".

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