Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sulla questione Khalaili-Inter

Matteo Pifferi Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 17:02)

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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sulla questione Khalaili-Inter: "La richiesta dell'Union SG è di circa 30 mln, l'Inter ne ha offerti 20 più bonus e quindi la forbice è importante.

Ricordiamo che l'Union Saint Gilloise poi deve versare il 15% al Maccabi Haifa. Khalaili è un piano B ed evidentemente non riescono a trovare a cifre congrue un giocatore fatto e finito, una certezza, e hanno deciso di virare sul piano B. E' un'operazione stile Luis Henrique e Diouf, speriamo abbia un rendimento superiore rispetto ai due.

Resto però alle parole di Marotta dopo la vittoria dei due titoli, resto alle parole di Chivu a Zazzaroni, si parla di acquisti che alzino l'asticella e il livello. Palestra era un giocatore di quel tipo, Solet anche. I nomi di cui si parla oggi non mi fanno pensare che l'Inter alzi l'asticella, anche in virtù dei giocatori che sono usciti. Magari arriveranno delle sorprese e saremo tutti contenti se alzeranno il livello, ad oggi non abbiamo indicazioni di questo tipo"