Gli è stato conferito l’incarico di cercare potenziali acquirenti per alcuni elementi tornati alla base dopo i prestiti, ma che non fanno parte del progetto

Incontro importante ieri nella sede dell'Inter in viale della Liberazione: i dirigenti hanno infatti ricevuto il noto agente Federico Pastorello .

Secondo quanto rivelato dal Quotidiano Sportivo, "gli è stato conferito l’incarico di cercare potenziali acquirenti per alcuni elementi tornati alla base dopo i prestiti, ma che non fanno parte del progetto.

In particolar modo l’Inter spera di chiudere le cessioni di Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, che non sono stati riscattati rispettivamente dall’Olympique Marsiglia e dal Besiktas dopo il periodo vissuto a titolo temporaneo nei due club".