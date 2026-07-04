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Mercato, il retroscena: dirigenti Inter hanno dato mandato a Pastorello di cedere…

Pastorello Inter Pereyra
Gli è stato conferito l’incarico di cercare potenziali acquirenti per alcuni elementi tornati alla base dopo i prestiti, ma che non fanno parte del progetto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Incontro importante ieri nella sede dell'Inter in viale della Liberazione: i dirigenti hanno infatti ricevuto il noto agente Federico Pastorello.

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Secondo quanto rivelato dal Quotidiano Sportivo, "gli è stato conferito l’incarico di cercare potenziali acquirenti per alcuni elementi tornati alla base dopo i prestiti, ma che non fanno parte del progetto.

Inter Pavard
Getty Images

In particolar modo l’Inter spera di chiudere le cessioni di Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, che non sono stati riscattati rispettivamente dall’Olympique Marsiglia e dal Besiktas dopo il periodo vissuto a titolo temporaneo nei due club".

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