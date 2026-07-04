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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, il retroscena: dirigenti Inter hanno dato mandato a Pastorello di cedere…
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Mercato, il retroscena: dirigenti Inter hanno dato mandato a Pastorello di cedere…
Gli è stato conferito l’incarico di cercare potenziali acquirenti per alcuni elementi tornati alla base dopo i prestiti, ma che non fanno parte del progetto
Incontro importante ieri nella sede dell'Inter in viale della Liberazione: i dirigenti hanno infatti ricevuto il noto agente Federico Pastorello.
Secondo quanto rivelato dal Quotidiano Sportivo, "gli è stato conferito l’incarico di cercare potenziali acquirenti per alcuni elementi tornati alla base dopo i prestiti, ma che non fanno parte del progetto.
In particolar modo l’Inter spera di chiudere le cessioni di Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, che non sono stati riscattati rispettivamente dall’Olympique Marsiglia e dal Besiktas dopo il periodo vissuto a titolo temporaneo nei due club".
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