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Si è riattivata in modo forte in questi giorni la pista Curtis Jones per l'Inter: il club nerazzurro è tornato alla carica per l'inglese, facendo sapere di potersi spingere fino a 35 milioni per prenderlo.

Jones, spiega Libero, "è considerato dal club nerazzurro quel “di più” che farebbe fare il salto di qualità non solo al centrocampo ma a tutta la squadra. E il fatto che l’Inter lo valuti 35 milioni nonostante sia in scadenza di contratto tra un anno e non abbia alcuna intenzione di sedersi a discuterne con il Liverpool, fa capire che il mercato nerazzurro è basato sull’investimento mirato.

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Lo era Palestra, potrebbe essere Jones. Se questa occasione non c’è, allora si procede a rinforzare la rosa tramite operazioni intelligenti come può essere quella di Stones".