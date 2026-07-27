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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Federico Ferri, direttore dell'emittente, ha dato importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro della panchina della Nazionale dopo il comunicato di Andrea Pirlo: "C'è un'interpretazione legata a quello che leggiamo, un chiarimento da parte di Pirlo, e poi un non detto, che sono le notizie che ci stanno arrivando. La prima notizia che ci arriva è che tutte le pratiche in corso per arrivare domattina si sono fermate: i suoi avvocati non andranno a Roma e non ci saranno gli incontri previsti. Al momento la nomina di Pirlo a ct è saltata. Non possiamo dire se definitivamente, presumo di sì: Pirlo non ringrazia mai Malagò, che potrebbe essere la figura che sta stoppando l'operazione per le pressioni ricevute a proposito del ruolo di ambasciatore di quest'agenzia di scommesse russa. In questo messaggio manca la frase "ho sbagliato a firmare un contratto con un'agenzia di scommesse russe mentre i russi bombardano l'Ucraina".

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Questo è un tema di opportunità: Pirlo non ha violato leggi, è un errore molto grave che avrebbe potuto essere risolto con delle scuse o un ravvedimento reale che in questo messaggio non c'è. La decisione di fare saltare la sua nomina è maturata oggi. L'altra cosa che sappiamo è che la coppia Maldini-Leonardo hanno fatto di tutto per portare Guardiola: non ha accettato e a quel punto sono andati sul progetto Pirlo. Il no a Pirlo potrebbe portare alla fine molto prematura di Maldini e Leonardo nel ruolo di dt se venisse preso un allenatore non coerente con quel progetto. Lo stiamo verificando ma potrebbe portare ad una fine in assoluto, credo che stia pensando a questo Maldini. Siamo sicuri che questa sollevazione riguardi solo la questione legata al contratto di Pirlo? Oppure dietro c'è che abbiamo assistito a critiche senza precedenti rispetto alle prime mosse di Maldini e Leonardo? Hanno puntato al massimo con Guardiola con trasparenza: e con la stessa trasparenza hanno messo in piedi un altro piano con una figura diversa.

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Se è confermato che gli incontri sono saltati e Pirlo non procederà nella trattativa per liberarsi dallo United FC, dobbiamo chiedere se non ci potessero essere altri tentativi di mediazione possibili oppure se queste pressioni sono state troppo forti. Io non nascondo che la sua situazione avrebbe creato un problema, ma il tutto mi fa pensare che ci sia qualcos'altro dietro e che il progetto Maldini-Leonardo abbia avuto un inizio non facile e non bene accolto. Erano previsti per domani incontri per definire la rescissione di Pirlo con lo United, ma ci risulta non ci siano più e questo ci lascia pensare ad un ripensamento del presidente della Figc Malagò. Martedì c'è un consiglio federale, non sappiamo se ci arriveranno con l'allenatore: se non sarà Pirlo come sembra, andrà trovato un nuovo nome. Ammesso che Maldini sia disposto ad accettare di trovarlo: se fosse disposto, questo nome non sarebbe uno di quelli fatti nel periodo precedente al suo arrivo. Mancini non può essere il ct, penso neanche Conte, mai contattato da nessuno. L'indicazione di Maldini e Leonardo è chiara: senza Guardiola si va su un allenatore che possa crescere con la Nazionale. Senza Pirlo difficilmente Maldini resterà nel suo ruolo: domani potrebbero arrivare anche le sue dimissioni. Senza un allenatore scelto da loro, lui e Leonardo certamente non resteranno".