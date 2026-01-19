Fabrizio Romano risponde a un commento su Instagram sul mercato dell’Inter. Dopo gli aggiornamenti dati ieri su DAZN, il giornalista ha risposto anche a un utente.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Ritorno di Perisic e “dell’altro”: Romano risponde così a un utente sul mercato Inter
calciomercato
Ritorno di Perisic e “dell’altro”: Romano risponde così a un utente sul mercato Inter
Fabrizio Romano risponde a un commento su Instagram sul mercato dell’Inter: il ritorno di Ivan Perisic e non soltanto
“Il mercato dell’Inter si muove… Mlacic non si sblocca, Perisic non si sblocca”, con tanto di risata finale. Questo il commento di un utente su Instagram.
Romano ha prontamente risposto: “Perisic dipende dal PSV (per ora non aprono), ma ci sarà anche altro :) a presto”, ha spiegato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA