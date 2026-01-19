FC Inter 1908
Ritorno di Perisic e “dell’altro”: Romano risponde così a un utente sul mercato Inter

Fabrizio Romano risponde a un commento su Instagram sul mercato dell’Inter: il ritorno di Ivan Perisic e non soltanto
Fabrizio Romano risponde a un commento su Instagram sul mercato dell’Inter. Dopo gli aggiornamenti dati ieri su DAZN, il giornalista ha risposto anche a un utente.

“Il mercato dell’Inter si muove… Mlacic non si sblocca, Perisic non si sblocca”, con tanto di risata finale. Questo il commento di un utente su Instagram.

Romano ha prontamente risposto: “Perisic dipende dal PSV (per ora non aprono), ma ci sarà anche altro :) a presto”, ha spiegato.

