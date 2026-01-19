Fabrizio Romano risponde a un commento su Instagram sul mercato dell’Inter: il ritorno di Ivan Perisic e non soltanto

Romano ha prontamente risposto: “Perisic dipende dal PSV (per ora non aprono), ma ci sarà anche altro :) a presto”, ha spiegato.