Curtis Jones. È il nome che Cristian Chivu vuole fortemente nel centrocampo dell'Inter. Tanto che, secondo Tuttosport, le risorse destinate a Palestra potrebbero essere dirottate sul centrocampista del Liverpool.

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"Piero Ausilio, in accordo con Cristian Chivu, ha deciso di sparigliare le carte. Il budget a disposizione resta quello a suo tempo destinato a Palestra, risorse che, anziché sull’esterno, andrebbero destinate all’ultimo rimasto tra i giocatori inseriti dall’allenatore alla voce rinforzi, vale a dire Curtis Jones".

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"Il Liverpool chiede 40 milioni, fingendo di ignorare il fatto che il centrocampista sia in scadenza tra un anno e rifiuti ogni possibile destinazione gli venga proposta (ultima della serie il Nottingham Forest). A giustificare questa rigidità anche le parole di Andoni Iraola. «Per me è un grande giocatore. È molto importante che sia di Liverpool, ha anche personalità: spero di poterlo trattenere, non solo quest’anno ma per più tempo», ha detto il nuovo manager dei Reds. Jones però da gennaio si è promesso all’Inter che però, complice la priorità data alla ricerca dell’esterno, non si è mai avvicinata a quanto chiede la controparte".

(Tuttosport)