VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare all'Inter. Stankovic e Massolin..."

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Tra i protagonisti dell'amichevole odierna dell'Inter c'è stato sicuramente Aleksandar Stankovic, tornato in nerazzurro dopo la stagione in Belgio.

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Come racconta Andrea Paventi di Sky Sport, "l'impressione è quella che possa fare più ruoli, ma quello di regista è quello che gli si addice di più per la facilità di calcio, tocca molto il pallone e ha un tiro molto forte.

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E' un ragazzo che nel suo modo di giocare calcio rende semplici le cose che fa: l'esperienza al Bruges è stata molto significativa, è tornato maturo e con personalità, credo possa essere una risorsa molto importante per l'Inter. Ci si può affidare ad un giocatore dai piedi sicuri e dalla personalità importante".