VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Mancano ormai due settimane all'inizio del campionato e prosegue a fuoco lento il lavoro sul mercato dell'Inter: il club cerca i tasselli giusti per completare la rosa, con Cristian Chivu che sogna un solo nome in entrata.

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Spiega Tuttosport: "Quando Cristian Chivu dice che “manca qualcosa per alzare il livello ma sul mercato serve pazienza” ha in mente un solo obiettivo: Curtis Jones.

L’allenatore è infatti convinto che nella rosa dell’Inter non ci sia un centrocampista dalle caratteristiche dell’inglese per forza fisica, duttilità e capacità di inserimento e - allo stesso modo - crede che nel calcio italiano il suo sbarco possa avere un impatto simile a quello avuto nel Napoli da Scott McTominay".