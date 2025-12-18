FC Inter 1908
Mercato Inter, Corsport conferma: “Carboni rientra dal Genoa: ecco dove può andare ora”

Come anticipato da FcInter1908, l'Inter è al lavoro col Genoa per definire gli accordi per interrompere in anticipo il prestito in Liguria
Marco Astori
Marco Astori 

Valentin Carboni non concluderà la stagione al Genoa. Come anticipato da FcInter1908, l'Inter è al lavoro col Genoa per definire gli accordi per interrompere in anticipo il prestito in Liguria del talento argentino.

Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "Il giocatore cresciuto nelle giovanili nerazzurre, reduce da un grave infortunio al ginocchio, dopo un inizio promettente, sta trovando sempre meno spazio. Il rischio, insomma, è quello di sprecare un’intera annata. Tanto vale, insomma, cercare un’altra sistemazione per la seconda parte del campionato.

Al momento, non c’è ancora un’indicazione precisa. Qualche interessamento, però, è già stato registrato, in particolare da parte di Sassuolo e Parma. Evidentemente, l’Inter sceglierà la soluzione che garantirà a Valentin più margini di impiego".

