Valentin Carboni non concluderà la stagione al Genoa. Come anticipato da FcInter1908, l'Inter è al lavoro col Genoa per definire gli accordi per interrompere in anticipo il prestito in Liguria del talento argentino.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, Corsport conferma: “Carboni rientra dal Genoa: ecco dove può andare ora”
calciomercato
Mercato Inter, Corsport conferma: “Carboni rientra dal Genoa: ecco dove può andare ora”
Come anticipato da FcInter1908, l'Inter è al lavoro col Genoa per definire gli accordi per interrompere in anticipo il prestito in Liguria
Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "Il giocatore cresciuto nelle giovanili nerazzurre, reduce da un grave infortunio al ginocchio, dopo un inizio promettente, sta trovando sempre meno spazio. Il rischio, insomma, è quello di sprecare un’intera annata. Tanto vale, insomma, cercare un’altra sistemazione per la seconda parte del campionato.
Al momento, non c’è ancora un’indicazione precisa. Qualche interessamento, però, è già stato registrato, in particolare da parte di Sassuolo e Parma. Evidentemente, l’Inter sceglierà la soluzione che garantirà a Valentin più margini di impiego".
© RIPRODUZIONE RISERVATA