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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, macché abbandonato: la prima scelta del mercato dell’Inter rimane sempre…

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Mercato, macché abbandonato: la prima scelta del mercato dell’Inter rimane sempre…

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Parcheggiato da una parte, non certo abbandonato, anzi. La prima scelta lì in mezzo è sempre lui: lo svela La Gazzetta dello Sport
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Gli occhi dell'Inter restano molto vigili su Curtis Jones a centrocampo: la forbice con il Liverpool tra domanda e offerta resta ampia, ma i nerazzurri tengono comunque nel mirino l'inglese.

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Come riporta La Gazzetta dello Sport, "era un obiettivo del club a gennaio ed è tornato ad esserlo nell’immediato post campionato ma poi altre situazioni di mercato che richiedevano un intervento immediato l’hanno fatto scivolare un po’ ai margini.

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Getty Images

Parcheggiato da una parte, non certo abbandonato, anzi. La prima scelta lì in mezzo è sempre il 25enne del Liverpool".

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