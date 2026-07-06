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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, macché abbandonato: la prima scelta del mercato dell’Inter rimane sempre…
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Mercato, macché abbandonato: la prima scelta del mercato dell’Inter rimane sempre…
Parcheggiato da una parte, non certo abbandonato, anzi. La prima scelta lì in mezzo è sempre lui: lo svela La Gazzetta dello Sport
Gli occhi dell'Inter restano molto vigili su Curtis Jones a centrocampo: la forbice con il Liverpool tra domanda e offerta resta ampia, ma i nerazzurri tengono comunque nel mirino l'inglese.
Come riporta La Gazzetta dello Sport, "era un obiettivo del club a gennaio ed è tornato ad esserlo nell’immediato post campionato ma poi altre situazioni di mercato che richiedevano un intervento immediato l’hanno fatto scivolare un po’ ai margini.
Parcheggiato da una parte, non certo abbandonato, anzi. La prima scelta lì in mezzo è sempre il 25enne del Liverpool".
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