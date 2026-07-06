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Mercato Inter, mossa forte di Khalaili: ha comunicato all’Union Saint-Gilloise di voler…

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Sono ore decisive per il futuro di Alan Khalaili: l'esterno israeliano è diventato la priorità per l'Inter nel ruolo di esterno destro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sono ore decisive per il futuro di Alan Khalaili: l'esterno israeliano è diventato la priorità per l'Inter nel ruolo di esterno destro.

Khalaili Inter

C'è chi ha parlato di un possibile inserimento del Como su di lui: nonostante le varie smentite, la sua volontà è comunque chiarissima.

Khalaili
Getty Images

Come spiega SportMediaset, infatti, da quello che risulta il calciatore ha comunicato all'Union Saint-Gilloise la volontà di giocare solo ed esclusivamente per l'Inter. Si aspetta quindi solo lo scatto decisivo nerazzurro.

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