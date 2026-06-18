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calciomercato
Solet, appuntamento Inter-Udinese per chiudere? La formula scelta e le cifre dell’affare
Il primo nome sulla lista della dirigenza dell'Inter per rinforzare la difesa di Chivu è quello di Oumar Solet. Il difensore vuole vestire nerazzurro, rimane da trovare la quadra con l'Udinese.
"Con Oumar Solet sempre sulla porta, destinato all'Inter, è logico che l'Udinese continui a monitorare i possibili prospetti che potrebbero sostituire il francese sullo scacchiere di Kosta Runjaic. D'altra parte l'impressione è che i due club si siano dati appuntamento dopo tutta una serie di passaggi di mercato che sono necessari in chiave futura", scrive il messaggero Veneto.
"L'Inter sta cercando di capire l'esborso per gli altri possibili obiettivi in entrata per poi riavvicinarsi all'Udinese con una cifra più possibile vicina ai 25 milioni più bonus, Udinese che intanto sta scremando la rosa dei papabili. Con la formula del prestito con obbligo di riscatto? Potrebbe essere davvero così per motivi di bilancio. Certo che 25 più bonus è un prezzo più vicino ai 30 rispetto ai 22 che offerti dall'Inter. Rema tuttavia a favore del club nerazzuro la volontà del giocatore, convinto della bontà della destinazione: vuole giocare in Italia e riassaggiare la Champions", sottolinea il quotidiano.
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