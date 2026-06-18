"Con Oumar Solet sempre sulla porta, destinato all'Inter, è logico che l'Udinese continui a monitorare i possibili prospetti che potrebbero sostituire il francese sullo scacchiere di Kosta Runjaic. D'altra parte l'impressione è che i due club si siano dati appuntamento dopo tutta una serie di passaggi di mercato che sono necessari in chiave futura", scrive il messaggero Veneto.