Fabrizio Romano ha riportato le ultime sul futuro di Nicolò Barella, legato all'Inter da un contratto fino al 2029

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo - 21:13

Nell'estate 2024 Nicolò Barella ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2029, nonostante abbia ricevuto, prima e dopo il prolungamento di contratto, delle offerte per lasciare l'Italia e Milano. A confermarlo è Fabrizio Romano.

Intervenuto su Youtube, infatti, l'esperto di mercato ha fatto il punto della situazione proprio sul centrocampista sardo, che quest'anno sta avendo un rendimento al di sotto dei suoi standard:

"In questo momento la situazione è calma, totalmente calma. Non risultano operazioni in corso né conversazioni né trattative e nemmeno chiamate. Non ci sono club che si sono fatti avanti, in passato c'era stato il Newcastle prima che il Newcastle prendesse Tonali ma Barella non aveva voluto neanche prendere in considerazione l'opzione.

Ci sono stati negli anni anche dei contatti con dei club sauditi ma anche in questo caso Barella non ha mai preso in considerazione l'idea di lasciare l'Inter. Vedremo cosa accadrà, è un discorso totalmente fermo ad oggi ma non c'è nulla da aggiornare in questo senso"