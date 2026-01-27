FC Inter 1908
Il giornalista ha fatto un punto sul mercato dell'Inter anche nel suo podcast mattutino realizzato per il sito di Skysport
Eva A. Provenzano
Aveva chiuso il programma 'L'Originale' proprio con l'Inter e Ivan Perisic per il quale è prevista un'offerta ufficiale al PSV che verrà fatta dopo mercoledì quando si conoscerà il destino del club olandese in Champions.

Nel suo podcast del mattino, Gianluca Di Marzio è tornato anche sul mercato nerazzurro e ha raccontato che la società nerazzurra aspetterà proprio la gara del PSV contro il Bayern per capire se ci saranno margini per riportare il croato a Milano.

Se dovesse concretizzarsi il ritorno del croato c'è un'opzione partenza per Luis Henrique con il Bournemouth (che aveva già fatto un'offerta per il giocatore) che nelle scorse ore avrebbe dimostrato un interesse concreto per il brasiliano. L'ex Marsiglia sta sostituendo sulla fascia destra Dumfries ma non è riuscito a convincere fino in fondo.

