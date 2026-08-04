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Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007, è uno dei giovani talenti aggregati al ritiro estivo dell'Inter. Un'esperienza incredibile per il bomber nerazzurro, che ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le sue sensazioni: "È un effetto belllissimo, quasi inspiegabile.

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È il mio sogno, letteralmente, è quello che sto realizzando. È una felicità immensa, davvero. Poi domeni c'è anche il derby di Milano: è pur sempre un'amichevole, però il derby di Milano è sempre il derby di Milano. È davvero un sogno ad occhi aperti, faccio fatica a trovare le parole giuste: sono veramente felicissimo".