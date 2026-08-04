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Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così del mercato dell'Inter, tra Cristian Romero e Nico Gonzalez: "Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero e l'Inter: credetemi, questa è una fase superata, l'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi.

E' senza fondamento questa storia di voler creare un tormentone che non esiste: dopo aver fatto le uscite, l'Inter si concentrerà sull'operazione Romero, che non vorrebbe perdere perché l'ha impostata nei dettagli, come vorrebbe fare Jones a centrocampo.

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Per Nico Gonzalez funziona che l'Atletico lo vorrebbe ma non ha i 28 milioni che chiede la Juve: il discorso tra Nico e la Juve è finito, su traiettorie italiane quando avrò cose concrete ve le dirò. Per la Juve Nico diventa un passaggio obbligato per fare mercato".