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Tiene banco in casa Inter la questione legata al portiere: Josep Martinez ha deluso ancora una volta martedì sera e sono in corso riflessioni su un eventuale cambio.

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Anche perché in estate, come riporta Tuttosport, l'obiettivo tra i pali era un altro: "Ribadito il fatto che Vicario è stato mollato dall’Inter perché non c’era il budget per prenderlo (Chivu ha voluto fare all-in su Jones e serviva pure un sostituto di spessore per Dumfries), nessuno si sarebbe immaginato che Pepo Martinez avrebbe infilato una papera dietro l’altra.

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A rendere ancora più complicato il quadro, il fatto che Ivan Provedel, suo vice, non metta piede in campo dal 4 marzo, ovvero dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Chivu - quando si deciderà a mettere Provedel - lo farà giocare per almeno un paio di partite ma oggi non può permettersi di bruciare Martinez".