Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo l'erroraccio contro il Real Madrid, Josep Martinez si è ripetuto anche contro il Club Brugge. Due partite di Champions League, due prestazioni negative per il portiere spagnolo. E sono ora in molti a chiedere un cambio delle gerarchie tra i pali della porta dell'Inter, con la promozione immediata di Ivan Provedel. La domanda è una: cosa deciderà di fare Cristian Chivu? Confermare la fiducia nei confronti dell'ex Genoa o lanciare l'ex Lazio?

Getty Images

Il tecnico nerazzurro si trova di fronte a un bivio: fin qui la scelta è stata quella di puntare su Martinez, ma è indubbio che le prestazioni dello spagnolo hanno fatto sorgere più di un dubbio. L'allenatore rumeno ha sempre difeso il proprio numero 1, esattamente come fece lo scorso anno, quando non cedette alla pressione dell'opinione pubblica che auspicava il panchinamento di Sommer. Senza dimenticare che stiamo parlando di un ruolo delicato, diverso dagli altri: mettere da parte Martinez potrebbe voler dire tanto soprattutto a livello psicologico. È altrettanto vero, però, che Provedel è un elemento di assoluto affidamento, arrivato in estate dalla Lazio proprio per dare a Chivu un'alternativa di livello tra i pali. Nei prossimi giorni ad Appiano Gentile la questione assumerà contorni più chiari.