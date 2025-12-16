C'è incertezza in casa Inter per quanto riguarda Denzel Dumfries : in caso di operazione, i tempi di rientro dell'esterno non saranno brevi. E in quel caso l'Inter dovrà ricorrere al mercato per sopperire alla sua assenza, come spiega il Corriere dello Sport.

"Il grande sogno di Marotta e Ausilio per il futuro è Marco Palestra, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito a Cagliari: ipotesi già complicata per giugno, ancor di più per l’immediato. Le alternative più alla portata in Serie A portano a Brooke Norton-Cuffy del Genoa, club con cui bisognerà sedersi nelle prossime settimane anche per risolvere il nodo Valentin Carboni, e a Idrissa Touré del Pisa.