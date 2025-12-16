C'è incertezza in casa Inter per quanto riguarda Denzel Dumfries: in caso di operazione, i tempi di rientro dell'esterno non saranno brevi. E in quel caso l'Inter dovrà ricorrere al mercato per sopperire alla sua assenza, come spiega il Corriere dello Sport.
Nelle casse nerazzurre c’è un gruzzoletto non utilizzato la scorsa estate che tornerebbe sicuramente utile per far fronte all’esigenza
"Il grande sogno di Marotta e Ausilio per il futuro è Marco Palestra, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito a Cagliari: ipotesi già complicata per giugno, ancor di più per l’immediato. Le alternative più alla portata in Serie A portano a Brooke Norton-Cuffy del Genoa, club con cui bisognerà sedersi nelle prossime settimane anche per risolvere il nodo Valentin Carboni, e a Idrissa Touré del Pisa.
Ma non sono gli unici nomi in lista. Nelle casse nerazzurre c’è un gruzzoletto non utilizzato la scorsa estate che tornerebbe sicuramente utile per far fronte all’esigenza".
