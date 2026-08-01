Una vera e propria rottura tra club e giocatore. Sebastiano Esposito stava trattando, attraverso il suo agente, il rinnovo di contratto con il Cagliari. Qualche giorno fa a Milano una riunione fiume non era bastata ad arrivare ad una soluzione per l'adeguamento del calciatore che ha un contratto lungo con il club sardo, ma ha pretese economiche diverse rispetto a quelle attuali. L'ex attaccante dell'Inter viene da una stagione con 8 gol e 6 assist.

Di oggi il comunicato del club guidato da Giulini che comunica la decisione del giocatore di lasciare il ritiro del club e di non partire per la Germania dove la squadra di Pisacane affronterà in amichevole l'Union Berlino.

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Questo è quanto si scrive nella nota:

"Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".

(Fonte: cagliaricalcio.com)