VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per l'amichevole con il Karlsruher: il saluto di Barella e Pio

Chi guadagna di più tra i 20 allenatori di Serie A? Cristian Chivu, allenatore dell’Inter campione d’Italia, ha 5 tecnici davanti.

Ai nastri di partenza, ecco gli stipendi di tutti gli allenatori del massimo campionato italiano. Specifichiamo che si tratta dello stipendio lordo, come evidenziato da transfermarkt.it che ha stilato la classifica.

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I più pagati sono Gian Piero Gasperini della Roma e Luciano Spalletti della Juve: guadagnano 9 milioni di euro.

Al terzo posto c’è in solitaria il nuovo allenatore del Napoli, che ne guadagna 8.3. Al quarto posto ci sono Ruben Amorim del Milan e Maurizio Sarri dell’Atalanta, entrambi a 6.5 milioni.

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Solo dopo c’è Cristian Chivu: l’allenatore nerazzurro ne guadagna 5.6 milioni.

In seguito ci sono due allenatori che guadagnano 3.7 milioni: sono Domenico Tedesco del Bologna e Ivan Juric del Monza.

Ecco la classifica completa degli stipendi dei 20 allenatori di Serie A: