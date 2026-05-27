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QS – Mercato Inter, il secondo non sarà Provedel: Martinez sarà affiancato da uno tra Kepa e…

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Secondo il Quotidiano Sportivo, il secondo non dovrebbe essere Ivan Provedel della Lazio: Josep Martinez in porta verrà affiancato da uno di questi due
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Uno dei temi che l'Inter dovrà risolvere in estate è quello legato al secondo portiere: Yann Sommer lascerà il club a zero e Josep Martinez diventerà automaticamente il primo.

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Ecco quindi che la dirigenza è alla ricerca di un profilo di esperienza da poter affiancare allo spagnolo per mantenere alta la competitività tra i pali.

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E, secondo il Quotidiano Sportivo, il secondo non dovrebbe essere Ivan Provedel della Lazio: Josep Martinez in porta verrà affiancato da Kepa o De Gea, spiegano.

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