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QS – Mercato Inter, il secondo non sarà Provedel: Martinez sarà affiancato da uno tra Kepa e…
Secondo il Quotidiano Sportivo, il secondo non dovrebbe essere Ivan Provedel della Lazio: Josep Martinez in porta verrà affiancato da uno di questi due
Uno dei temi che l'Inter dovrà risolvere in estate è quello legato al secondo portiere: Yann Sommer lascerà il club a zero e Josep Martinez diventerà automaticamente il primo.
Ecco quindi che la dirigenza è alla ricerca di un profilo di esperienza da poter affiancare allo spagnolo per mantenere alta la competitività tra i pali.
E, secondo il Quotidiano Sportivo, il secondo non dovrebbe essere Ivan Provedel della Lazio: Josep Martinez in porta verrà affiancato da Kepa o De Gea, spiegano.
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